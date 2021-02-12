Добрый день, требуется закрытие вакансии. Украина, Киев. Необходимые навыки • 3+ года опыта c PHP; • Знание и понимание принципов построения web-сервисов и приложений; • Опыт высоконагруженных проектов с большим объемом данных; • Знание и понимание практик обеспечения безопасности приложений; • ...
Технический писатель под постоянную ежедневную загрузку
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Со мной работают уже 55 человек, программисты и дизайнеры. Я немного устал сам заниматься написание ТЗ и тех. доков для них. Ищу технического писателя. Который возьмет на себя часть моей работы. А я смогу сконцентрироваться на развитии компании.
Ваши задачи будут:
- собственно основная работа это писать грамотные ТЗ;- второе по важности это осуществлять контроль работы программистов, помогать, подсказывать, когда они работают по вашему ТЗ;- вежливо общаться с клиентами нашей компании;- писать отчеты еженедельно;- не пропадать, быть на связи часто;
По всем этапам покажу, обучу, что и как делать в рамках стандартов компании.
Пишем мы софт под мобильные и веб-проекты для клиентов из ЕС, СНГ и США. Предполагается длительное (5 лет + ) плодотворное сотрудничество и постоянный загруз вас работой на 25+ часов еженедельно.
Предпочтение будет отдано дисциплинированным одиночкам. В заявке укажите желаемую часовую ставку, сколько часов можете нам продать в ближайшую неделю. В качестве испытания даем тестовые задачи, выполнение оплачиваем. Суммарно в первый месяц дадим тестовых задач на 80 часов.
Вся работа только через трекер HUBSTAFF (доступ предоставлю). Трекер делает скриншоты каждые несколько минут, отправляет их к нам на сервер. Оплата строго по времени, зафиксированному на трекере. Чтобы доказать, что вы не с п а м б о т, напишите в вашей заявке "меня устраивает работа по трекеру" и обязательно желаемую часовую ставку.
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