Необходимо продвижение сайта

Есть портал, занимается мебелью, дизайном, предметами интерьера. Сейчас поисковый траффик - около 300 человек в сутки, больше половины по картинкам. Работает журналист - уникальный контент появляется регулярно. Задача, при нашем бюджете от 200 до 700 уе в ...