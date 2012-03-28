Продвижение мебельного портала

регистрация в каталогах.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть портал, занимается мебелью, дизайном, предметами интерьера.
Сейчас поисковый траффик - около 300 человек в сутки, больше половины по картинкам. Работает журналист - уникальный контент появляется регулярно.
Задача, при нашем бюджете от 200 до 700 уе в месяц (помесячное увеличение) привести поисковый траффик к показателям от 1000 человек в день. Конкретные запросы не важны, ВЧ двигать не нужно - все по НЧ и СЧ.
Необходим человек, который сможет раписать помесячную стратегию продвижения и затем ее реализовать. Ваша оплата напрямую зависит от посещаемости и выполнения вами же составленного плана работ. Бонус по итогам работы при соблюдении заявленного графика, а также при превышении месячных утвержденных показателей.
Все подробности объясню заинтересованным исполнителям лично.
Оставляйте заявки, спасибо.
PS: многие пишут насчет плана продвижения - я имею ввиду план по показателям, то есть посещаемость и бюджеты, какими методами вы их добиваетесь - дело ваше. Бюджет, который я указал - это наш бюджет на ссылки, ваша оплата это деньги помимо этого бюджета.
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