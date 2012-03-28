Необходимо "подхватить сайт" на дальнейшее ведение

Требуется раскрутка сайта. Скайп: multiextremal
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Сайты висят на домене (joomla) Юридическая тематика и строительство. Необходимо администрирование, юзабилити, наполнение уникальным контентом, креатив, начальное сео. При всем положительном, дальнейшее продвижение на постоянной основе, прогнозирование бюджета. Только с рейтингом и портфолио!
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