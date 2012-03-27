Продвижение в топ в google и yandex.

Интернет магазин. www.from.ae

Необходимо продвижение сайта в поисковиках и привлечение клиентов.

Магазин занимается поставками техники (телефоны, ноутбуки и т.д.) и других товаров в основном в Россию и страны СНГ, и также Дубаи (ОАЭ)

На данном этапе нужно продвижение в google и yandex по ключевым запросам типа.

Айфон цена москва, питер, айпад 2, айпад 3 и т.д.

Основные продукты iphone, ipad.

Основной регион: москва, питер, россия.

Нужна программа, сроки, цены по продвижению.

Если будет эффект как договаривались, дальше будут и другие продукты продвигаться.

Пришлите свои предложения с расценками на [email protected]

Все вопросы можно обсудать по скайпу: from.ae, или аське 477404