Продвижение интернет-магазина спортивного питания

Сайты висят на домене (joomla) Юридическая тематика и строительство. Необходимо администрирование, юзабилити, наполнение уникальным контентом, креатив, начальное сео. При всем положительном, дальнейшее продвижение на постоянной основе, прогнозирование бюджета. Только с рейтингом и портфолио!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте уважаемые фрилансеры!
В ближайшем будущем запускаем инет - магаз по продаже спорт пита. Скажем так дизайн готов... Сейчас выбираем CMS.
Итак, сразу по окончании работ над программной частью, будем сразу заказывать SEO . В связи с этим просим вас порекомендовать, со стороны своего опыта продвижения, ОПТИМАЛЬНУЮ CMS :-)
Мы заранее хотим знать стоимость продвижения в ТОП Гугла и Яндекса по запросам связанным со спортивным питанием.
Потому Вам необходимо подобрать ключевики по которым вы планируете продвинуть магазин, определить конкуренцию и сложность выхода в топ по высоко конкурентным общим запросам типа "спортивное питание" "протеин" по продающим запросам "купить протеин" и т.д а также определить стоимость и строки.
Необходимо все нам разжевать и разложить по полочкам, это нужно для того что-бы мы смогли определить уровень профессионализма человека которому будем заказывать продвижение.
По результатам общения будет выбран исполнитель данного проекта с вероятностью 99.9 %
Отписывайте подробно в личку либо на мыло [email protected]
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