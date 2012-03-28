Продвижение интернет-магазина спортивного питания

Здравствуйте уважаемые фрилансеры!

В ближайшем будущем запускаем инет - магаз по продаже спорт пита. Скажем так дизайн готов... Сейчас выбираем CMS.

Итак, сразу по окончании работ над программной частью, будем сразу заказывать SEO . В связи с этим просим вас порекомендовать, со стороны своего опыта продвижения, ОПТИМАЛЬНУЮ CMS :-)

Мы заранее хотим знать стоимость продвижения в ТОП Гугла и Яндекса по запросам связанным со спортивным питанием.

Потому Вам необходимо подобрать ключевики по которым вы планируете продвинуть магазин, определить конкуренцию и сложность выхода в топ по высоко конкурентным общим запросам типа "спортивное питание" "протеин" по продающим запросам "купить протеин" и т.д а также определить стоимость и строки.

Необходимо все нам разжевать и разложить по полочкам, это нужно для того что-бы мы смогли определить уровень профессионализма человека которому будем заказывать продвижение.

По результатам общения будет выбран исполнитель данного проекта с вероятностью 99.9 %

Отписывайте подробно в личку либо на мыло [email protected]