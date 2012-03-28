Раскрутка сайта в Яндекс и авторег-я в каталогах

Нужен отчет по кейвордам из Google-US базы
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Интерисует:
- раскрутка сайта в Яндекс (увеличение ТИЦ)
- авторегистрация во многих каталогах сайтов, (allsubmitter в белых каталогах)
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