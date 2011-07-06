Нужна консультация по SEO

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Поисковые системы (SEO)Закрыт7 заявок157 просмотров
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Надо провести анализ положения сайта, почему он упал в поиске. Есть 2 оптимизатора (старый и новый, которого наняли чтобы исправить положение) Есть 2 ТЗ по размещению текста на сайте, хотелось бы понять, какое из ТЗ лучше. И было ли сделано что-то на сайте за последние 2 месяца.

12 лет назад
playtoday
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад