Нужна консультация по SEO

Надо провести анализ положения сайта, почему он упал в поиске. Есть 2 оптимизатора (старый и новый, которого наняли чтобы исправить положение) Есть 2 ТЗ по размещению текста на сайте, хотелось бы понять, какое из ТЗ лучше. И было ли сделано что-то на сайте за последние 2 месяца.