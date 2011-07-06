Необходимо до сентября продвинуть сайт по основным ключевым словам.
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Срочно нужна консультация человека который разбирается как быстро привлечь много посетителей на сайт.
Меня интересует что лучше, тизерная реклама, баннерная реклама, или медиа реклама гугла?
Возможно обсудить и другие варианты. Пожалуйста, пишите если есть опыт.
Цель привлечь людей под акцию пополнения телефона.
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