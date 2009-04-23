Консультации по SEO продвижению

Нужна регистрация сайта в зарубежных каталогах. Предлагайте цены
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек для консультаций и помощи в покупке комплекса seo-услуг для продвижения нового западного сервиса www.readyratios.com (финансово-бухгалтерская тематика, сервис реально уникальный в мировом масштабе и пока бесплатный). Ваша задача:
- проконсультировать, что именно и в каких объемах имеет смысл закупить (линки, сколько, какой PR; статьи, посты и т.п.), составить примерный план-бюджет, обозначить ожидаемый эффект;
- найти на http://forums.digitalpoint.com подходящее предложение, связаться с продавцом, договориться по хорошей цене (подразумевает общение на англ.языке);
- проконтролировать качество услуг продавца, дать добро на оплату его услуг;
- составить мне отчет о том, что сделано исполнителем;
Бюджет на услуги seo-продвижения – $1000. Ваша задача эффективно и разумно его потратить, получив за это вознаграждение.
Другими словами, вы не продаете сами услуги seo, но находите адекватных исполнителей и контролируете выполнение работ. Исполнителям за услуги я плачу напрямую (PayPal). Вы получаете оговоренное вознаграждение как консультант-посредник. Пока услуга разовая, но возможно дальнейшее сотрудничество.
ПРОСЬБА общаться только специалистов в области seo, понимающих какие мероприятия какой эффект способны дать, а на что не стоит тратить время и деньги.
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