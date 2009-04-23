Продвижение в топ-5 по ключевым словам (3 сайта)

$1000
Поисковые системы (SEO)Закрыт10 заявок245 просмотров
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Здравствуйте! Интересует продвижение в топ 5 3-х веб-сайтов:

Интересуют виды продвижения:

Форумы,Комментарии блогов,Каталоги сайтов, статей,Социальные закладки и сети,Биржи ссылок,Биржи статей,Биржи обзоров и контекстных ссылок и ежемесячная отчетность по продвижению

Хотелось бы от Вас получать вразумительные предложения

1)www.techfornet.ru дата регистрации 2009.04.23

ориентировочные ключ. слова по статистике запросов:(всего порядка 300 слов с таким же кол-м запросов)

DES-3200-18

DES-3200-28

DES-3028

DES-3052

DGS-3100-24TG

.......

2)www.transivery-cisco.ru дата регистрации 2010.12.15

ориентировочные ключ. слова по статистике запросов:(всего порядка 50 слов с таким же кол-м запросов)

GLC-SX-MM

GLC-LH-SM

GLC-T

GLC-ZX-SM

X2-10GB-ER

X2-10GB-SR

X2-10GB-LR

.........

3)www.ciscostock.ru дата регистрации 2010.10.12

ориентировочные ключ. слова по статистике запросов:(всего порядка 100 слов с таким же кол-м запросов)

WS-C2960-48TC-L

WS-C2960-48TT-L

WS-C2960G-24TC-L

WS-C2960-24LT-L

WS-C2960-24PC-L

WS-C2960-24TC-L

WS-C2960-24TT-L

WS-C2960G-8TC-L

............

Интересует стоимость услуги за продвижение и отдельно стоимость затрат на покупку ссылок и написание статей - на каждый интернет проект отдельно

12 лет назад
timaginm
Максим 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва
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