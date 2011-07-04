Продвижение на форумах и в блогах

Здравствуйте.

Ищу ОПЫТНОГО человека или команду, которая могла бы заняться продвижением нашего бренда в форумах или в блогах.

Если вас это заинтересовало и у вас ОБЯЗАТЕЛЬНО ЕСТЬ ОПЫТ в выполнении подобных заданий, вышлите примеры ваших выполненных работ с кратким описанием того, что было проделано.

Также желательно получить краткий план по работам, как вы видите продвижение нашего бренда. Тематика - посуда для готовки (сковороды, кастрюли, сотейники и т.д.) в сегменте середина+.