Продвижение сайта

Ошибки: страницы не были проиндексированы из-за ошибок в html-коде или неверного ответа сервера. Слишком большой документ? -4 Замечания: нельзя с уверенностью сказать, страницы намеренно запрещены к индексированию или нет. HTTP-статус: Ресурс не найден (404)?- 128 Документ не ...