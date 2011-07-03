Продвижение регионального сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт19 заявок259 просмотров
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Требуется комплексная раскрутка только что созданного регионального сайта. Аудит, оптимизация, регистрация в каталогах, возможно реклама в соц.сетях. От вас требуется: краткий план реализации этого проекта, Примерная стоимость и сроки. Потенциальным исполнителям вышлю адрес сайта.

Спасибо, жду ваших предложений.

12 лет назад
cbk
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад