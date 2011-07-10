Приват проект для Камсаракан Анна (Annakms)

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12 лет назад
lord212177
Александр 
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 отзывов
Выбранный исполнитель
Annakms
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
12 лет назад
$120
5 дней
Работа сделана своевременно и качественно, как всегда. Работать приятно. Поэтому работаю с Анной регулярно. Спасибо!!!
Только положительные впечатления от сотрудничества. Всегда четко и понятно ставится задача, после выполнения которой оплата не заставляет себя ждать. Очень рада, что у меня в постоянных заказчиках такой человек, как Александр! Всем искренне рекомендую!