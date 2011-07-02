Определить, почему страницы сайта ушли из яндекса

Здравствуйте. требуется вывести сайт интернет-магазина игрушек в топ яндекса, за 2 месяца, по запросу "игрушки" насколько это реально, сколько необходимо денег (за работу и на рекламу)? оплата будет - часть предоплата, остальное по факту. пишите сколько сразу хотите ...