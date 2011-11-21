Продвижение сайта в высоко конкурентной тематике

Поисковые системы (SEO)Завершен13 заявок385 просмотров
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Здравствуйте, московской компании занимающейся продажей кондиционеров нужно продвинуть сайт по следюущим запросам:

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Адрес сайта будет предоставлен потенциальным кандидатам.

От вас требуется портфолио по продвижению и оценка стоимости продвижения.

12 лет назад
AVL2005
47 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
A_1
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
12 лет назад
$10000
30 дней
Продвижение идет успешно, посещаемость сайта увеличилась в несколько раз по сравнению с тем что было. Продолжаем работать.
Хороший заказчик