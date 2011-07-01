Вывести в топ яндекса за два месяца

Здравствуйте.

требуется вывести сайт интернет-магазина игрушек в топ яндекса, за 2 месяца, по запросу "игрушки"

насколько это реально, сколько необходимо денег (за работу и на рекламу)?

оплата будет - часть предоплата, остальное по факту. пишите сколько сразу хотите и сколько потом.

пс. сайт еще не сделан. (еще пару дней)