Добавить в группу ВКонтакте

Поисковые системы (SEO)Закрыт8 заявок283 просмотра
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Необходимо в группу ВКонтакте добавить пользователей

группа новая

Регион Украина возраст 16 – 55

желательно с каждого крупного города человек по 100 для начала

Предложения с ценой и сроками оставляйте здесь

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12 лет назад
aigorj
Игорь 
55 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад