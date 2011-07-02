Продвижение сайта гостиницы

Поисковые системы (SEO)Закрыт11 заявок310 просмотров
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1) гостиница http://goo.gl/2BRuu находиться в городе Кишинев, Молдова

2) сайт работает на cms http://goo.gl/3i6E9

3) нужно продвигать в Yandex и Google

4) используем разные подходящие методы для регионального продвижения относительного данного сегмента услуг

5) при переписке планирую определить сегменты продвижения, принципы продвижения и нужный бюджет по каждого возможного сегмента

12 лет назад
eyeland
Лаур 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
40 отзывов(-1)
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