Продвижение Блога о здоровье мам и детей

Нужно поднять тиц не менее 50 оплата только по факту пишите свои предложения и сроки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На данный момент завершаем работу над блогом moeditya.ru
Осталось неделя/две.
Интересует продвижение сайта в поисковиках. + раскрутка в социальных сетях (нужна ваша реккомендация в каких лучше всего).
Возможно и оптимизация, но скорее всего сделаем сами, опять же по вашим реккомендациям(плотность ключевиков в тексте), благо все необходимые плагины на wordpress уже стоят. Но здесь все будет зависить от стоимости и ваших на эту тему комментариев)).
Напишу здесь ключевики, хотелось бы узнать стоимость по каждому:
ведение беременности
подготовка к беременности
беременность
витамины для беременных
питание во время беременности
секс во время беременности
планирование беременности
витамины при планировании беременности
бесплодие
сибирское здоровье
сибирское здоровье отзывы
кальций +при беременности
планирование пола ребенка
планирование ребенка
уход +за ребенком +до года
Здесь их довольно много - просто хотелось бы выбрать не особо дорогие для начала. То есть сразу будем продвигать не по всем.
Так же буду рад помощи и консультации по методам продвижения на форумах. Есть планы и на другие проекты, которые сейчас в проекте(ведется работа по созданию и наполнению). Очень хочется найти людей, которые посоветуют чайнику, что и как делать, что бы облегчить их работу (во время написания контента), улучшить результат и правильно выбрать и осуществить маркетинговую компанию.
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