Продвижение Блога о здоровье мам и детей

На данный момент завершаем работу над блогом moeditya.ru

Осталось неделя/две.

Интересует продвижение сайта в поисковиках. + раскрутка в социальных сетях (нужна ваша реккомендация в каких лучше всего).

Возможно и оптимизация, но скорее всего сделаем сами, опять же по вашим реккомендациям(плотность ключевиков в тексте), благо все необходимые плагины на wordpress уже стоят. Но здесь все будет зависить от стоимости и ваших на эту тему комментариев)).

Напишу здесь ключевики, хотелось бы узнать стоимость по каждому:

ведение беременности

подготовка к беременности

беременность

витамины для беременных

питание во время беременности

секс во время беременности

планирование беременности

витамины при планировании беременности

бесплодие

сибирское здоровье

сибирское здоровье отзывы

кальций +при беременности

планирование пола ребенка

планирование ребенка

уход +за ребенком +до года

Здесь их довольно много - просто хотелось бы выбрать не особо дорогие для начала. То есть сразу будем продвигать не по всем.

Так же буду рад помощи и консультации по методам продвижения на форумах. Есть планы и на другие проекты, которые сейчас в проекте(ведется работа по созданию и наполнению). Очень хочется найти людей, которые посоветуют чайнику, что и как делать, что бы облегчить их работу (во время написания контента), улучшить результат и правильно выбрать и осуществить маркетинговую компанию.