Внутренняя оптимизация форума

Поисковые системы (SEO)Закрыт5 заявок131 просмотр
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Нужно улучшить индексацию форума http://my-derma.com.ua/forum. Возможно, нужно установить какой-то мод, или еще что-то. Форум phpbb.

Просьба указывать, что именно Вы собираетесь делать. Заявки скрыты.

12 лет назад
ruda_mak
Илона 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
Galer
Артур 
30 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
7 отзывов(-2)
12 лет назад
$70
6 дней
Это просто мошенник. Мало того, что взял предоплату и ничего не сделал, так он еще и кинул меня и еще множество людей по другим проектам. Ужасно непорядочный человек.
Своевременная оплата, лояльные сроки и непринципиальные критерии оценки работы. Приятно работать.