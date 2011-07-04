Здравствуйте. Требуются профессионалы для оптимизации и продвижения информационного портала "Твоя Пенза". tvoyapenza.ru
В яндексе в инструментах вебмастера есть ошибки
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Ошибки: страницы не были проиндексированы из-за ошибок в html-коде или неверного ответа сервера.
Слишком большой документ? -4
Замечания: нельзя с уверенностью сказать, страницы намеренно запрещены к индексированию или нет.
HTTP-статус: Ресурс не найден (404)?- 128
Документ не содержит текста? -1
Информация: страницы намеренно запрещены к индексированию или не должны индексироваться.
Документ запрещен в файле robots.txt?- 9
Документ содержит мета-тег noindex?- 34
Документ не является каноническим? -82
ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)
скайп yakooobin
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