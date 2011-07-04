В яндексе в инструментах вебмастера есть ошибки

Ошибки: страницы не были проиндексированы из-за ошибок в html-коде или неверного ответа сервера.

Слишком большой документ? -4

Замечания: нельзя с уверенностью сказать, страницы намеренно запрещены к индексированию или нет.

HTTP-статус: Ресурс не найден (404)?- 128

Документ не содержит текста? -1

Информация: страницы намеренно запрещены к индексированию или не должны индексироваться.

Документ запрещен в файле robots.txt?- 9

Документ содержит мета-тег noindex?- 34

Документ не является каноническим? -82

ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)

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