В яндексе в инструментах вебмастера есть ошибки

Поисковые системы (SEO)Завершен1 заявка155 просмотров
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Ошибки: страницы не были проиндексированы из-за ошибок в html-коде или неверного ответа сервера.

Слишком большой документ? -4

Замечания: нельзя с уверенностью сказать, страницы намеренно запрещены к индексированию или нет.

HTTP-статус: Ресурс не найден (404)?- 128

Документ не содержит текста? -1

Информация: страницы намеренно запрещены к индексированию или не должны индексироваться.

Документ запрещен в файле robots.txt?- 9

Документ содержит мета-тег noindex?- 34

Документ не является каноническим? -82

ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)

скайп yakooobin

12 лет назад
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Pro100-Zews
Вячеслав 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$1
1 день
Все помог шарит в сео
Отличный человек. Рад был помочь
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