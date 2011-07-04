Создание и продвижение групп в соц. сетях.

Здравствуйте уважаемые фрилансеры!

Адрес создаваемого проекта который предстоит продвигать в соц. сетях: http://www.outcomebet.com

Список интересующих нас соц.сетей (варианты создания групп в других соц. сетях обсуждаются):

"Вконтакте"

"Одноклассники"

"Twitter"

"Facebook"

1. Создание и оригинальное оформление группы.

2. Первоначальное наполнение группы (Привлечение пользователей).

3. Ежедневное администрирование группы и постоянное привлечение новых пользователей (долгосрочное сотрудничество, варианты оплаты предлагайте).

Вы можете сделать предложение как по всем пунктам и соц . сетям так и по отдельности.

Опыт в подобной работе приветствуется, присылайте ссылки.

Так же приветствуется комплексный подход, т.е. все работы под ключ одним исполнителем.

Важно! Ваше предложение должно быть оформлено в виде таблицы, образец в прикрепленном файле.