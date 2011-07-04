Создание и продвижение групп в соц. сетях.

Прогнать по: каталоги сайтов, каталоги статей, RSS, твиты, доски, соц. закладки, блоги. Приветствуются только разумные предложения с подтвержденными результатами. Оплата по факту.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте уважаемые фрилансеры!
Адрес создаваемого проекта который предстоит продвигать в соц. сетях: http://www.outcomebet.com
Список интересующих нас соц.сетей (варианты создания групп в других соц. сетях обсуждаются):
"Вконтакте"
"Одноклассники"
"Twitter"
"Facebook"
1. Создание и оригинальное оформление группы.
2. Первоначальное наполнение группы (Привлечение пользователей).
3. Ежедневное администрирование группы и постоянное привлечение новых пользователей (долгосрочное сотрудничество, варианты оплаты предлагайте).
Вы можете сделать предложение как по всем пунктам и соц . сетям так и по отдельности.
Опыт в подобной работе приветствуется, присылайте ссылки.
Так же приветствуется комплексный подход, т.е. все работы под ключ одним исполнителем.
Важно! Ваше предложение должно быть оформлено в виде таблицы, образец в прикрепленном файле.
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