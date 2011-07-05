Поменять ссылку меню в Wordpress

Поисковые системы (SEO)Завершен8 заявок173 просмотра
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Есть сайт на Wordpress http://feelthecreative.com/home/

надо поменять одну из ссылок меню на внешнюю.

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Оплата вебмани

WordPress
12 лет назад
dkorolov
51 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
abramitovd
Дмитрий 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$5
1 день
Быстрая и качественная работа! Спасибо Дмитрий!
Отличный заказчик! Четкое задание, своевременная оплата. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество.