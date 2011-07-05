Поменять ссылку меню в Wordpress

На данный момент завершаем работу над блогом moeditya.ru Осталось неделя/две. Интересует продвижение сайта в поисковиках. + раскрутка в социальных сетях (нужна ваша реккомендация в каких лучше всего). Возможно и оптимизация, но скорее всего сделаем сами, опять же ...