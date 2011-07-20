Позиции сайтов - почему так?

$50
Поисковые системы (SEO)Завершен2 заявки217 просмотров
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12 лет назад
agubkin
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Zidiz
Ольга 
40 летБеларусь
17 лет в сервисе
Была
2 дня назад
12 лет назад
$45
1 день
Спасибо за консультацию, все хорошо.
Спасибо за предоставленный проект и моментальную оплату.