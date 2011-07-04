Продвижение сайта

Требуется комплексная раскрутка только что созданного регионального сайта. Аудит, оптимизация, регистрация в каталогах, возможно реклама в соц.сетях. От вас требуется: краткий план реализации этого проекта, Примерная стоимость и сроки. Потенциальным исполнителям вышлю адрес сайта. Спасибо, ...