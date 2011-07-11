Собрать семантическое ядро для сайта

Нужно собрать ключевики для сайта, посвященного недвижимости (sea14.ru). Формат сдачи задания - книга XLS.

СУТЬ:

1) Нужно не просто собрать ключевые слова, но и распределить их по статьям по принципу: 1 группа схожих ключевиков = 1 статья, статьи распределить по рубрикам (уже готовым или новым). Статьи потом будут заказаны копирайтерам.

2) По каждому ключевому слову нужна полная статистика, например, с помощью KeyCollector. Нужны следующие показатели: частотность wordstat с !; переходы/трафик SP, RK, WE; бюджеты SP, RK, WE; титлы и морды YA и G.

3) Нужны только такие ключевики, которые соответствуют критериям:

- низкая конкуренция

- на основе показателей, ВК ключевики нужно исключить из тематик статей (сохранить на отдельном листе).

- должны быть исключены слова-пустышки

4) Будет дан список ключевиков, по которым уже написаны статьи. Их использовать повторно запрещается.

5) В качестве источников ключевиков использовать разные источники: например, данные по сайтам-конкурентам с megaindex.

6) Заголовки для статей должны быть интересными и интригующими в стиле: КАК? СВОИМИ РУКАМИ? ИНСТРУКЦИЯ? ВСЯ ПРАВДА? и т.п.

Пример подбора ключевиков и оформления задания - приложен к заданию.

Нужны темы для 100 статей. Стоимость выполнения работы: 1500 рублей. Хорошее выполнение гарантирует похожие задания от нас в будущем. Во время выполнения работы буду отвечать на все вопросы (а их будет много) по ICQ