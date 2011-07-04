Продвижение сайта страховой

Требуется поднять ТИЦ для сайта, при успешном сотрудничестве - для нескольких сайтов. Оплата 50 на 50. Просьба указывать стоимость для каждого 10 ТИЦ. При успешной работе возможно дальнейшее сотрудничество. ТОЛЬКО БЕЛЫЕ МЕТОДЫ!
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Нужно продвинуть сайт в ТОП10 гугла(Украина) по следующим ключевым словам:
- страхование авто
- страхование автомобиля
- страхование для выезда за границу
- страхование недвижимости
- страхование рисков
- страхование от несчастных случаев
Напишите бюджет/месяц и примерные сроки выхода в топ.
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