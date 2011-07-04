Доброго времени суток! Для сайта турагенства (по структуре и дизайну, сайт – аналог lantatur.ru) Требуется: SEO (поисковая) оптимизация сайта; SEO-ориентированный контент менеджмент (постоянное наполнение сайта новыми материалами с учетом под SEO); Копирайтинг текстов или ...
Зарегистрировать компанию в строительных порталах
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Зарегистрировать компанию в строительных порталах Украины и России. (Список порталов готовится) Интересует регистрация в разделах Компании, Объявления, Рейтинги, Форумы
- Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно поднять позиции сайта в тор 10 Гугли в кротчайшие сроки(качественно!без банов)+ ежемесячная поддержка запросы:гостиницы в одессе,гостиницы одессы, отели в одессе, отели одессы. сайт laperlehotel .com (сайт был в тор 20 гугли и яндекса-и почемуто в ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $2500
Здравствуйте. Ищу ОПЫТНОГО человека или команду, которая могла бы заняться продвижением нашего бренда в форумах или в блогах. Если вас это заинтересовало и у вас ОБЯЗАТЕЛЬНО ЕСТЬ ОПЫТ в выполнении подобных заданий, вышлите примеры ваших выполненных ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо продвинуть сайт по запросу: нижний новгород квартира на сутки Сайт на стадии создания По поводу цены хотелось бы услышать ваши предложенияПоисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно продвинуть сайт в ТОП10 гугла(Украина) по следующим ключевым словам: - страхование авто - страхование автомобиля - страхование для выезда за границу - страхование недвижимости - страхование рисков - страхование от несчастных случаев Напишите бюджет/месяц и примерные сроки выхода в топ.Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется поднять ТИЦ для сайта, при успешном сотрудничестве - для нескольких сайтов. Оплата 50 на 50. Просьба указывать стоимость для каждого 10 ТИЦ. При успешной работе возможно дальнейшее сотрудничество. ТОЛЬКО БЕЛЫЕ МЕТОДЫ!Закрыт12 лет назад
- $50
Нужно собрать ключевики для сайта, посвященного недвижимости (sea14.ru). Формат сдачи задания - книга XLS. СУТЬ: 1) Нужно не просто собрать ключевые слова, но и распределить их по статьям по принципу: 1 группа схожих ключевиков = 1 статья, ...Завершен12 лет назад
Сайт производителей охранных и систем освещения. Требуется продвижение http://tagartworks.comПоисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт12 лет назад
Ошибки: страницы не были проиндексированы из-за ошибок в html-коде или неверного ответа сервера. Слишком большой документ? -4 Замечания: нельзя с уверенностью сказать, страницы намеренно запрещены к индексированию или нет. HTTP-статус: Ресурс не найден (404)?- 128 Документ не ...Завершен12 лет назад
Здравствуйте. Требуются профессионалы для оптимизации и продвижения информационного портала "Твоя Пенза". tvoyapenza.ruПоисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт12 лет назад