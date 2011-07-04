Поднять поиции сайта в тор 10

Здравствуйте. Ищу ОПЫТНОГО человека или команду, которая могла бы заняться продвижением нашего бренда в форумах или в блогах. Если вас это заинтересовало и у вас ОБЯЗАТЕЛЬНО ЕСТЬ ОПЫТ в выполнении подобных заданий, вышлите примеры ваших выполненных ...
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Нужно поднять позиции сайта в тор 10 Гугли в кротчайшие сроки(качественно!без банов)+ ежемесячная поддержка
запросы:гостиницы в одессе,гостиницы одессы, отели в одессе, отели одессы.
сайт laperlehotel .com
(сайт был в тор 20 гугли и яндекса-и почемуто в течении 3х недель песимизировал )
регионы:Киев-Москва
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