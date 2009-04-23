Администрирование новостной ленты, групп соц. сет.

Поисковые системы (SEO)Закрыт4 заявки151 просмотр
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Уважаемые фрилансеры.

Интернет-проекту (спортивная и развлекательная тематика) требуется администрирование (сбор информации и наполнение новостной ленты, модерация постов пользователей) раздела сайта портала, а также "стены" групп в соц. сетях Фейсбук, Вконтакте, Твиттер.

Сотрудничество предполагается на постоянной основе:

- Информация собирается вами в сети (рекомендации будут даны), при необходимости рерайт, часть информации будет периодически предоставляться

- Ежедневное наполнение (5-15 постов)

- Ежедневное модерирование (не менее 1 раза в день)

- Оплата за каждый пост (размер поста: 2-3 абзаца)

- Форма, порядок оплаты, стоимость 1 поста - предлагайте, обсуждается

12 лет назад
BryanNN
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
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