Размещение информационных материалов о компании.

Здравствуйте. Ищу ОПЫТНОГО человека или команду, которая могла бы заняться продвижением нашего бренда в форумах или в блогах. Если вас это заинтересовало и у вас ОБЯЗАТЕЛЬНО ЕСТЬ ОПЫТ в выполнении подобных заданий, вышлите примеры ваших выполненных ...