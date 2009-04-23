Уважаемые фрилансеры. Интернет-проекту (спортивная и развлекательная тематика) требуется администрирование (сбор информации и наполнение новостной ленты, модерация постов пользователей) раздела сайта портала, а также "стены" групп в соц. сетях Фейсбук, Вконтакте, Твиттер. Сотрудничество предполагается на постоянной основе: - Информация ...
Размещение информационных материалов о компании.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Транспортной компании требуется провести рекламную кампанию в интенете.
Рекламная кампания видится в размещении информации о компании в справочниках, на тематических ресурсах, на тематических форумах.
Если есть другие идеи - готов выслушать.
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