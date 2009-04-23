Торговая рекламная площадка (аналог - янд. маркет)

Нужно продвинуть проект с нуля и продвигать постоянно торговую рекламную площадку (аналог - яндекс маркет, wikimart), используя самые оптимальные методы продвижения (стремление к качественному трафику и к минимальным затратам).

Проект будет сначала ориентироваться на Россию, далее глобализироваться на все страны мира.

1. Обращаться только тем, кто верит в свои силы и готов продемонстрировать свое профессиональное мастерство по продвижению и он будет вознагражден по заслугам.

2. Обязательно нужна от исполнителя отличная репутация: уже успешно продвинутые (или продвигаемые) крупные проекты, надежность (доверять продвижение непонятно кому, просто "хорошему" человеку этот проект не буду).

Пишите методы, которые вы будете использовать при продвижении проекта и насколько виртуозно вы ими владеете. Например, если вы крутой специалист по SEO или контекстной рекламе, то пишите, какие уже успехи были на этом поприще.

Подробности - при личном общении.