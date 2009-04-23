Регистрация сайта в каталогах

Необходимо зарегистрировать сайт http://wackerneuson-kramer.ru в тематических каталогах (Строительная техника). Интересуют только белые каталоги и постоянные ссылки. Также нужно предоставлять отчет о регистрациях.

В заявках пишите цену, сроки и количество известных вам каталогов