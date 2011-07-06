Подобрать ключи и прописать теги

Срочно нужна консультация человека который разбирается как быстро привлечь много посетителей на сайт. Меня интересует что лучше, тизерная реклама, баннерная реклама, или медиа реклама гугла? Возможно обсудить и другие варианты. Пожалуйста, пишите если есть опыт. Цель привлечь людей ...