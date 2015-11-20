Нужно собрать семантическое ядро

Поисковые системы (SEO)Закрыт8 заявок161 просмотр
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Доброго времени.

Необходимо собрать семантическое ядро и разгруппировать на отдельные смысловые группы в каждой теме: сертификация, обучение и экспертиза.

Оплата по факту.

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8 лет назад
rusich86
Алексей 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад