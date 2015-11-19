Привлечение трафика, арбитраж

Поисковые системы (SEO)Закрыт1 заявка89 просмотров
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Есть сайт кулон-танкиста.рф 

Нужно оргиназовать поставку лидов-траффика, просчитать приблизительную стоимость лида, клиента (при определенной конверсии) 

Работать планируем на постоянной основе. 

интересует как сотрудничество за бюджет так и за лид 

Есть множество других проектов как в сфере услуг так и в сфере товаров 

Жду Ваших предложений! 

Требования: 

Возможность общения по skype 

Возможность показать какое-либо портфолио 

Знание веб-аналитики 

Умение сделать коммерческое предложение.

8 лет назад
iljatka
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад