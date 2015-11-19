Привлечение трафика, арбитраж

Есть сайт кулон-танкиста.рф

Нужно оргиназовать поставку лидов-траффика, просчитать приблизительную стоимость лида, клиента (при определенной конверсии)

Работать планируем на постоянной основе.

интересует как сотрудничество за бюджет так и за лид

Есть множество других проектов как в сфере услуг так и в сфере товаров

Жду Ваших предложений!

Требования:

Возможность общения по skype

Возможность показать какое-либо портфолио

Знание веб-аналитики

Умение сделать коммерческое предложение.