Нужно сделать отчёт по СЕО http://farwater-vl.ru/(зима,лето) и http://prom-west.ru/1. обнаружить обратные ссылки. Сколько их? Сделать скрин, обвести кружком. Сервис обратных ссылок ahrefs.com2. Обозначить по каким запросам мы в топе (топ-10) по Приморскому краю.В прикрепленном файле ключи, по ним и смежным запросам надо искать , а не просто .