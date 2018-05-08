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Нужно сделать отчёт по СЕО http://farwater-vl.ru/(зима,лето) и http://prom-west.ru/1. обнаружить обратные ссылки. Сколько их? Сделать скрин, обвести кружком. Сервис обратных ссылок ahrefs.com2. Обозначить по каким запросам мы в топе (топ-10) по Приморскому краю.В прикрепленном файле ключи, по ним и смежным запросам надо искать , а не просто .
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