Поднять посещаемость ресурса.

Поисковые системы (SEO)Закрыт8 заявок209 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется поднять посещаемость ресурса до 100 уникальных хостов в день. На данном этапе посещаемость 20-30.

Адрес сайта http://findfilm.com.ua. По срокам и ценам пишите в приват(Просьба не писать про вывод сайта в топы Яндекса и Гугла, это на данном этапе не требуется). В предолжении прошу указывать ряд мероприятий которые планируете осуществить для достижения поставленной цели.

14 лет назад
Ivasik
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад