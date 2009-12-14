Сайт http://www.irlanatour.ru/ отлично конвертит целевой траф в клиентов. Однако в силу опр.обстоятельств сайт просел по позициям и трафа (как следствие - продаж) стало категорически не хватать. В связи с этим рассматриваются любые предложения по наполнению сайта целевыми посетителями. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется поднять посещаемость ресурса до 100 уникальных хостов в день. На данном этапе посещаемость 20-30.
Адрес сайта http://findfilm.com.ua. По срокам и ценам пишите в приват(Просьба не писать про вывод сайта в топы Яндекса и Гугла, это на данном этапе не требуется). В предолжении прошу указывать ряд мероприятий которые планируете осуществить для достижения поставленной цели.
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