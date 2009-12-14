Требуется поднять посещаемость ресурса до 100 уникальных хостов в день. На данном этапе посещаемость 20-30.

Адрес сайта http://findfilm.com.ua. По срокам и ценам пишите в приват(Просьба не писать про вывод сайта в топы Яндекса и Гугла, это на данном этапе не требуется). В предолжении прошу указывать ряд мероприятий которые планируете осуществить для достижения поставленной цели.