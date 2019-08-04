Помощь по настройке Яндекс директа

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Закрыт10 заявок319 просмотров

Доброго времени суток. Настроил компанию, но на выходе вышла большая цена привлечения пользователя. Ищу

хорошего специалиста который поможет решить эту проблему.  От вас жду цену часа работ и порфолио по настройке директа 

6 лет назад
glinski777
39 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров