Добрый день!

Необходима помощь с переездом сайта на новый домен. При том, что дизайн сайта тоже новый.

Старый сайт: http://au-spb.ru/

Новый: https://aurum.city/ (сейчас закрыт для поисковых роботов, чтобы избежать бана за аффилиат)

При разработке нового сайта мы сохранили url и meta-теги, большинство контента тоже сохранено. Необходимо переехать полностью на новый домен и новый сайт и минимизировать потери в трафике.

У нас довольно ограниченный бюджет, возможно, ли разбить весь процесс на несколько этапов?

Если вас интересует, расскажите, об условиях сотрудничество и с чего мы начнем работу? Готов ответить на все уточняющие вопросы