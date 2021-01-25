Найти ошибку в SEO по мультирегиональстью сайта сайт по городам почти не ранжируется и плохо ранжируется по СПБ именно в поиске яндекс по гугл всё в порядке ресурс corretto .ru Надо найти ошибку, сделка выполнена, если после исправления позиции ...
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Добрый день!
Необходима помощь с переездом сайта на новый домен. При том, что дизайн сайта тоже новый.
Старый сайт: http://au-spb.ru/
Новый: https://aurum.city/ (сейчас закрыт для поисковых роботов, чтобы избежать бана за аффилиат)
При разработке нового сайта мы сохранили url и meta-теги, большинство контента тоже сохранено. Необходимо переехать полностью на новый домен и новый сайт и минимизировать потери в трафике.
У нас довольно ограниченный бюджет, возможно, ли разбить весь процесс на несколько этапов?
Если вас интересует, расскажите, об условиях сотрудничество и с чего мы начнем работу? Готов ответить на все уточняющие вопросы
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