Продвижение сайта

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Есть (вернее, надеюсь, что будет готов скоро :) интернет-магазин всяких женских штучек (пряжа, спица, шерсть для ручной вязки и т.д.).

Домену год, раньше пустовал. Продукция вся отсюда: http://www.troitskwool.com/

Нужно вывести в топ Яндекса. Ключевые слова подбирает исполнитель. Срок весьма небольшой - до середины сентября.

От вас цена и какие ключевые слова за эти деньги. Оплата по факту. Если не получится вывести все, то пропорционально количеству выведенных слов.

Основной критерий выбора исполнителя - цена. Не пишите в личку без крайней необходимости, пожалуйста. Очень тяжело ориентироваться :)

12 лет назад
Polyaxe
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
SherAminov
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
12 лет назад
$3
3 дня
Великолепный исполнитель! Елена готовила для проекта тексты. Очень качественные тексты и исключительно грамотная красивая речь. Искренне рекомендую!
Грамотно составленное ТЗ - половина успеха! Именно так работает Василий. Четко и уверенно. Рада сотрудничеству. Надеюсь на продолжение. Рекомендую. Фрилансеры, ему можно доверять!