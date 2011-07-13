Продвижение сайта

Нужно продвинуть в поиске сайт http://pravda-odna.com чтобы был трафик до 1000 чел в сутки конкретные запросы не важны
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть (вернее, надеюсь, что будет готов скоро :) интернет-магазин всяких женских штучек (пряжа, спица, шерсть для ручной вязки и т.д.).
Домену год, раньше пустовал. Продукция вся отсюда: http://www.troitskwool.com/
Нужно вывести в топ Яндекса. Ключевые слова подбирает исполнитель. Срок весьма небольшой - до середины сентября.
От вас цена и какие ключевые слова за эти деньги. Оплата по факту. Если не получится вывести все, то пропорционально количеству выведенных слов.
Основной критерий выбора исполнителя - цена. Не пишите в личку без крайней необходимости, пожалуйста. Очень тяжело ориентироваться :)
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