Продвижение сайта

Есть (вернее, надеюсь, что будет готов скоро :) интернет-магазин всяких женских штучек (пряжа, спица, шерсть для ручной вязки и т.д.).

Домену год, раньше пустовал. Продукция вся отсюда: http://www.troitskwool.com/

Нужно вывести в топ Яндекса. Ключевые слова подбирает исполнитель. Срок весьма небольшой - до середины сентября.

От вас цена и какие ключевые слова за эти деньги. Оплата по факту. Если не получится вывести все, то пропорционально количеству выведенных слов.

Основной критерий выбора исполнителя - цена. Не пишите в личку без крайней необходимости, пожалуйста. Очень тяжело ориентироваться :)