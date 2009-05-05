Регистрация в каталогах (ручками, постоянно)

Внимание! Не прогон по каталогам, а ручной поиск тематических порталов, сайтов, форумов и регистрация в них. Вдумчивая и качественная работа на постоянной основе.

Схема работы такая - выбираете время, ищете и регистрируете на 10 сайтах, затем пауза 10 дней и заново. Составляете простой отчетик со ссылками. Оплата по вашему усмотрению за каждый этап/каталог/месяц.

Указывайте точную стоимость.