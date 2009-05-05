Регистрация в каталогах (ручками, постоянно)

Необходимо продвинуть сайт по ремонту грузовых автомобилей www.raigravt.ru в поисковой системе yandex.ru. Повозможности желательно быть в первой десятке. Есть еще несколько сайтов которые нужно будет после удачной раскрутки продвинуть в yandex.ru www.tk-kt.ru, www.pechati.net, www.tour.comas.su или увеличить посещаемость этих страниц. на ...
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Внимание! Не прогон по каталогам, а ручной поиск тематических порталов, сайтов, форумов и регистрация в них. Вдумчивая и качественная работа на постоянной основе.
Схема работы такая - выбираете время, ищете и регистрируете на 10 сайтах, затем пауза 10 дней и заново. Составляете простой отчетик со ссылками. Оплата по вашему усмотрению за каждый этап/каталог/месяц.
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