Seo analysis bombayduck дотком

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт2 заявки119 просмотров

Англоязычный проект:

bombayduck дотком

Необходимо сделать аудит, анализ проблем, анализ конкурентов.

Составить стратегию продвижения( что делаем, как, за сколько и т.д), цену на продвижение и ожидаемый прирост трафика

Срок 1 день. Доступ в гугл аналитикс предоставлю. Оплата по факту либо безопасная сделка

10 лет назад
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
17 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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