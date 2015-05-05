Seo analysis bombayduck дотком

Англоязычный проект:

bombayduck дотком

Необходимо сделать аудит, анализ проблем, анализ конкурентов.

Составить стратегию продвижения( что делаем, как, за сколько и т.д), цену на продвижение и ожидаемый прирост трафика

Срок 1 день. Доступ в гугл аналитикс предоставлю. Оплата по факту либо безопасная сделка