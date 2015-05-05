Имеется сайт на движке ShopCMS с хорошей историей у поисковиков. Создан новый сайт на Симпле, и ссылки страниц отличаются. Хотим получить максимальный результат после смены движка. Новый new.boatparts.cc старый boatparts.com.ua
Создание проектов для ПО Allsubmitter 7.*, есть help
Создать полноценные проекты в программе на несколько сайтов. Есть инструкции и рекомендации. Указывайте стоимость работ.
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