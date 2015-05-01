Сравнение и выбор лучших клучевых слов чем те что будут предоставлены нами, включение их в систему нашего сайта. Слова будут выбраны из 3 языков: иврит, русский и арабский. Каждый язык со своим алфавитом разумеется. Результаты работы будут оцениваться по результатам работы поиска по ключевым словам в Гугле.