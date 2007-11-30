SEO консультации

Требуется SEO консультант. Работа удаленная сдельная.

-Рекомендации по оптимизации html, структуры

-Оптимизация (верстка)

-Рекомендации по ссылкам

Работа строится строго без предоплаты, на сайте давно отрицательных отзывов нет как видите.

Оставляйте отклики с вашим портфолио (лучше меньше но подробнее, что было сделано и какие результаты были достигнуты) и с ценой за работу на емайл [email protected]