SEO консультации

Поисковые системы (SEO)Закрыт7 заявок176 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется SEO консультант. Работа удаленная сдельная.

-Рекомендации по оптимизации html, структуры

-Оптимизация (верстка)

-Рекомендации по ссылкам

Работа строится строго без предоплаты, на сайте давно отрицательных отзывов нет как видите.

Оставляйте отклики с вашим портфолио (лучше меньше но подробнее, что было сделано и какие результаты были достигнуты) и с ценой за работу на емайл [email protected]

16 лет назад
aweb
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • Нужен ручной обмен ссылками сайтами

    Требуются сотрудники для удаленной работы по ТЕМАТИЧЕСКОМУ обмену ссылками. Оплата по результату: за ссылку с PR=0 - $1, за ссылку с PR&gt;0 - $3. Приветствуются ссылки одностороннего обмена (будут цениться выше). За хорошие результаты ...

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Оптимизация/продвижение сайта в поисковиках

    Требуется оптимизация и поддержка интернет-магазина в топ3 поисковиков по ключевым словам сигары, табак, сигариллы, сигареты, кальян, трубки, хьюмидоры, зажигалки. Сайт в настоящее время находится в основном в топ 10 по данным запросам, но хотелось бы улучшить ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Продвижение интернет-магазина "с нуля"

    $1000

    Продвижение интернет-магазина компьютерной техники kibet-shop.ru в поисковых системах. Некоторые поисковые запросы - оперативная память, память, карты памяти и т.д. По результатам работы возможно заключение договора на долгосрочное сотрудничество. Хотелось бы расчитывать хотябы на ТОП20 или ТОП10 в ...

    Поисковые системы (SEO)28 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Продвинуть сайт по поисковикам

    Нужно по ключевым словам, продвинуть сайт. Что бы при наборе ключевых слов в Янедксе, Раблере и Гугле появлялся на 1-3 строке сайт. Называйте пожалуйсто цену, сроки и ваш опыт работы. В приват не пишите. Чиатать не буду. Пишите ...

    Поисковые системы (SEO)18 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Интернет-портал

    Необходимо раскрутить интернет-портал. В ответах указывайте, пожалуйста, самые посещаемый проекты, в раскрутке которых Вы участвовали.

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Раскрутить сайт бесплатных блогов

    Требуется раскрутить сайт бесплатных блогов (блог хостинг) http://www.yesblog.ru/ Интересует не только SEO но и другие методы, может что-то больше подходит под подобные тематики. По SEO ключевые слова примерно "создание блога" "создать блог" может что-то другое предложите.

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Продвижение сайта, Раскрутка.

    Необходимо сделать раскрутку сайта по поисковым системам и вывести сайт на первые места в рейтингах. По России, СНГ, Ближнему Зарубежью. По следующим ключевым фразам. Оборудование для пиццы Оборудование для пиццерий Печи для пиццы Бизнес ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Вывести в топ по ключевым словам

    Нужно вывести сайт http://crimea-market.org.ua/ в топ10 яндекса и гугла по запросам: Цветы в Симферополе Доставка цветов в Симферополе Доставка цветов по Крыму Указывайте стимость и сроки. нужно сделать до февраля 2008 года. Начать ориентировочно - середина декабря 2007 года.

    Поисковые системы (SEO)2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад