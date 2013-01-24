СЕО-продвижение сайта юридической компании

$250
Поисковые системы (SEO)Завершен1 заявка136 просмотров
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www.brinks-law.ru

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Плюс оптимизация сайта. Хотелось бы получить предложение по запросам по нашему направлению. Спасибо.

11 лет назад
newbrinks
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
blik6
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$300
60 дней
Кирилл продвигает нам сайт www.newbrinks.ru с августа 2012 года. 75% Ключевых запросов в топ 10. По остальным направлениям продвижение тоже заметно после каждого апа. В том что выведет все запросы в топ 10 не сомневаемся. Всегда на связи. Отчеты всегда вовремя. Все достаточно грамотно объясняет. Кирилл принял предложение продвигать наш другой ресурс www.brinks-law.ru. Оптимизацию можете посмотреть сами. Лично я рекомендую Кирилла как квалифицированного специалиста.
Отличный заказчик. Оплата всегда вовремя. Все вопросы/доработки/тексты согласовывает быстро, в сети часто. В общем: грамотный и адекватный заказчик. Рекомендую!