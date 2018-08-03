3D презентация компании на английском языке

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Закрыт2 заявки141 просмотр

Добрый день! Необходимо создать 3D видео презентацию компании LLC "Center of Cell Regeneration".  Она должна быть яркой, быстрой и запоминающей.

7 лет назад
Cells_Services
39 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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